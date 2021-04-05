Украина вскоре представит новые договоренности по Донбассу

Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами нормандского формата. Офис президента вскоре покажет определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров в вопросе достижения мира.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом".

Она подчеркнула, что "мир - это не просто абстрактная ценность, а возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру".

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского. Путин заявил, что Украина должна выполнять все достигнутые договоренности, в которые входят "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском".