Медики рассказали о состоянии освобожденных из плена украинцев

По словам врача, в больнице останутся те пациенты, которым требуется хирургическое вмешательство. Фото: images.unian.net

60 освобожденных украинцев, вернувшихся домой в результате обмена удерживаемых лиц находятся в больнице "Феофания".

Для пациентов уже провели практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований, об этом сообщил заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань.

"53 пациенты остались в больнице перед Новым годом, сейчас 60 пациентов. Семь человек вернулись сегодня утром, после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими", - сказал он.

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Врачи запланировали некоторые узкоспециализированные исследования.

"На данный момент мы можем сказать, что 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели. Останутся только те, которие требуют планового оперативного лечения", - добавил заместитель главного врача.

По словам врача, в больнице останутся те пациенты, которым требуется хирургическое вмешательство. Некоторые из них нуждаются в операциях по лечению зубов, другие - паховых грыж, сосудов и тому подобное.

Масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО завершился. Украинской стороне вернули 76 заложников, боевикам передали 127 человек. Освобожденных украинцев должно было быть 80, однако четверо из них решили остались на оккупированной территории через семьи, которые там живут. В то же время количество тех, кто отказался ехать к боевикам составляет 14 человек.