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воскресенье, 29 декабря 2019 18:49

Как прошел обмен пленными: все подробности
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  Обмен пленными состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорское". Фото: Prm
Обмен пленными состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорское". Фото: Prm

Масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО завершился. Украинской стороне вернули 76 заложников, боевикам передали 127 человек.

Освобожденных украинцев должно было быть 80, однако четверо из них решили остались на оккупированной территории через семьи, которые там живут. В то же время количество тех, кто отказался ехать к боевикам составляет 14 человек.

В рамках обмена Украина передала представителям Л/ДНР пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014, трех организаторов теракта в Харькове, бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за сепаратистов. Также Украина передала боевикам гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы; украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов. В общем боевикам передали 127 удерживаемых.

Украине вернули 76 граждан. По данным СБУ, среди них 12 военных, трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года.

 

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Также боевики освободили 64 гражданских, 17 из которых содержались с 2015-2016 годов.



Однако даже долгие годы заключения не сломили патриотический дух украинцев. Так Виктор Савин, который провел в плену боевиков пять лет, открыто заявил боевикам, что вернется и освободит родную землю.

"Вы понимаете, что такое пять лет в подвале. В колонии нормально, но пытают не в колонии и допрашивают тоже не в колонии. Мы надолго не прощаемся. Это мой родной город, я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал", - сказал он.

В то же время жительница Первомайска Елена Сорокина, которую боевики удерживали с 2018 года, появилась на обмене в курточке с надписью "Мое государство Украина".

 

Общество приветствует освобождение украинских граждан из плена. Однако претензии вызывает то, что украинцев обменяли на боевиков, воевавших на стороне так называемых Л/ДНР и беркутовцев, которых обвиняли в расстреле людей во время Революции Достоинства.

"Сегодня, когда Беркут" обменяли, было растоптано правосудия и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесной сотни, выяснить правду - нет", - сказал сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов.

В то же время другие граждане убеждают, что убийцам не удастся скрыться от правосудия даже в России.

Об обмене пленными в формате "всех на всех" договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. Он прошел на КПВВ "Майорское" Донецкой области в воскресенье, 29 декабря.

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29
декабря

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