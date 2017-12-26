Мать на коленях просила сына не уезжать: в зоне АТО погиб боец

Виктор Зельманович предчувствовал свою смерть. За неделю до трагедии говорил, что умрет

Над гробом погибшего в АТО сына отец всю ночь простоял на коленях. Жалел, что при жизни мало разговаривали.

10 декабря на позициях у Марьинка Донецкой области погиб 25-летний Виктор "Зеля" Зельманович. Воевал в составе Украинской добровольческой армии. Волонтер Оксана и девушка погибшего Карина рассказали Gazeta.ua о бойце.

"Была у него на похоронах. Особенно жалко было смотреть на отца. Всю ночь стоял у гроба и говорил: "Сын, сынок, как мы мало с тобой разговаривали". Перед последней поездкой на передовую, мама Виктора стала на колени перед ним и не пускала его воевать. Зеля пообещал, что не поедет, но сделал по-своему", - рассказывает Оксана.

После окончания школы Виктор Зельманович работал в местной агрофирме "Нибулан". 2016 ушел добровольцем воевать. Летом 2017 получил ранения Маринкою. Прошел курс реабилитации и в октябре 2017 вернулся на передовую.

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"В конце января 2018 года мы планировали с Виктором ехать к его родителям. Они приглашали нас на Новый Год, и он сказал, что мы будем в меня, - говорит Карина, девушка погибшего бойца. С ней познакомился во время боевых действий в Марьинке, - за неделю до смерти сказала, что будем жить долго и умрем вместе. Ответил: "Нет, я умру один".

24 декабря украинский воин Юрий Золотарев скончался в больнице имени Мечникова в Днепре. Получил осколочное ранение головы. Врачи 4 дня пытались спасти бойца.