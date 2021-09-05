Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт

В Горловском институте иностранных языков в городе Бахмут, работает мать пророссийского боевика.

Ольга Черная ранее проводила пропагандистские занятия в ОРДО и распространяла в социальных сетях антиукраинские публикации, сообщает "Вільне Радіо".

Автор: Страница Ольги Черной в Одноклассниках

По словам директора института Евгении Белицкой, Черная работает в заведении на должности культорганизатора.

Журналисты пишут, что ее сын Сергей Иочков по прозвищу Велес в 2014 году участвовал в оккупации города Артемовск. Позже населенный пункт переименовали в Бахмут. Он погиб во время освобождения города.

Автор: Страница Ольги Черной в Одноклассниках

"Душа моя скорбит смертельно! 7 июня погиб мой сын Сергей, погиб как герой, защищая свою землю, свой город от карателей", - написала Черная в соцсети.

После освобождения города женщина работала учительницей в оккупированном Донецке. Преподавала Черная русский язык и литературу.

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На YouTube в 2018 году появилось видео, где она занимается пропагандой на фоне символики псевдореспубликы во время урока политинформации. Ролик опубликовали на канале так называемого министерства информации "ДНР".

"Очень важно в плане воспитательной работы, патриотической работы проводить политинформации... Мы должны знать, чем живет наша республика. Какие важные, значимые события происходят... Почему я говорю детям о том, что только люди с внутренним стержнем, с позицией могут строить республику, могут обеспечить ее благополучие, могут быть настоящими патриотами", - говорит Черная. После ее слов один из учеников заявляет, что он "категорически против того, чтобы Донбасс вернулся в Украину".

Педагог снова вернулась в Бахмут и смогла трудоустроиться в украинский институт. На своих страницах в соцсети Ольга продолжает публиковать пропагандистские публикации.

Автор: Страница Ольги Черной в Одноклассниках

По словам директора института, решать ситуацию с Черной должны правоохранительные органы, а не администрация вуза. Такого же мнения придерживается директор департамента образования Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.

В Киеве учительница избила в школе ученика с аутизмом. Инцидент произошел в инклюзивном классе школы №58 в Киеве, где учатся двое детей с инвалидностью. Учительница грубо толкала и неоднократно била мальчика с аутизмом. Все происходило на глазах у учеников. Такое в учебном заведении вроде происходит не впервые.