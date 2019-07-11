"Мать 5 минут не успела, чтобы увидеть раненого сына" - 9 дней за Эдуардом Лободой

Автор: 24 бригади им. короля Даниила 25-летний Эдуард Лобода подорвался на мине. Боец 24 бригады им короля Даниила служил с начала войны

4 июля 2019 года от ранений, которые были несовместимы с жизнью, погиб боец ​​24 Королевской бригады - 25-летний Эдуард Лобода с позывным "Фугас".

Он родом из Сумской области, до 2018 года, человек воевал "Фугас" воевал в Добровольческой украинском корпусе "Правый сектор". 3 июля он вышел на боевое задание вместе с собратьями в районе Марьинки. Поскольку продвигался первым, то именно он стал жертвой разрыва мины, принял весь удар на себя. Таким образом спас других бойцов.

"Необычно говорить об этом парне в прошедшем времени. На войне гибнут люди и стараешься относиться к этой ситуации хладнокровно. Но смерть "Фугаса" - это болезненный удар по всей Украине, - вспоминает подруга Эдуарда с позывным "Лиса".

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Он был воином с большой буквы, таких мало. Ведь на фронт приходят с разными целями: спрятаться от проблем, заработать деньжат. Эд был с той категории людей, которая отвоевывала Украины от московских оккупантов. И делал он это очень уверенно и успешно.

"Мы были несколько месяцев в минометной команде. Как это бывает, что в коллективе постоянно ссорятся, ищут каких-то компромиссов."Фугас" был частью этой команды но умел избегать конфликтов. Зато свою работу выполнял четко, - говорит "Лиса". - Быть минометчиком - это не просто забрасывать мины в ствол миномета. Постоянное движение, копания защитных блиндажей, чистка оружия, подготовка зарядов, недосыпание - это только малый процент того, что ожидает минометный расчет. "Фугас" стал частью подразделения, не на словах, а реально боролась с врагами.

Через некоторое время, он перешел в пехотное подразделение. И больше мы с ним не воевали. Когда мне сказали о гибели этого бойца, я не могла сдержать слез. Уже прошло несколько дней с момента его захоронения, а боль не утихает".

Война

Эдуард Лобода был универсалом. Его любимое оружие булла автоматический станковый гранатомет. Но он отказывался автомата, миномета, очень любил изучать минно-подрывное дело.

До войны парень интересовался военной тематикой, раскопками. И очень неплохо играл на гитаре. Он всегда был душой компании.

Автор: предоставлены семьей и друзьями "Фугас" (слева) и "Каспер" (справа) во время одного из боевых дежурств на фронте

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"Мы на войну приехали с фугаса в 2016 году и сразу попали в Маринку. - рассказывает о начале боевого пути погибшего собрата, его друг "Каспер". - Нас отправили в минометный подразделение. Там некоторое время не было работы, поэтому мы отпросились у старшего позиции на другой пост. Тогда в городе находился батальон "Донбасс".

У Эдуарда был самозарядный карабин, мне ребята дали РПК. И одна рация на двоих, которую мы испытывали на дальность связи. За ночь - хорошо постреляли".

"На следующий день, мы возвращались к своим и радовались, как дети. Что наконец удалось повоевать, - вспоминает "Каспер". - Когда закончилась ротация в минометному подразделении, мы перебрались в другой. Хотелось постоянно иметь контакт с врагом, а не только во время работы миномета.

Освоившись на новом месте, пришли забирать свои вещи, которые оставили на прежних позициях. В заключение, нам удалось еще пострелять из миномета. Закончив стрельбу, начали продвигаться по дороге в низ. Нас увидели оккупанты и открыли огонь пулеметов. Уроды били так прицельно, что пришлось ползти под забором. Мимо проезжала машина с бойцами ВСУ, они подобрали нас и отвезли на позиции".

"Фугас" радовался, любым активным действиям и огорчался, если пришлось сидеть без дела.

"Однажды я поехал домой и Эд попросил меня привезти оттуда маскировочные халаты, - говорит "Каспер". - Это уже была зима, холодно. Через несколько дней, я вернулся на фронт. Только приехал, как он заставил меня переодеться и мы поползли ставить растяжки. Переходя ров, который был покрыт льдом, мы провалились. И мокрые по пояс вернулись на позиции".

После Марьинки наши дороги немного разошлись. Я подписал контракт с одной из бригад. Через некоторое время "Фугас" тоже пошел воевать по контракту. Мы постоянно поддерживали связь, переписывались в интернете. И тут я узнал, что он ранен. Чего верил в чудо, думал, что он будет жить. Но война забрала "Эда Фугаса".

Семья

Эдуард Свобода не сказал он ничего матери, даже когда поехал на войну. Только через несколько дней позвонил ей и сообщил, что находится в зоне боевых действий. Но ничего не говорил о боях. Говорил, что ремонтирует машины на базе.

"Когда он приехал домой и показал медаль: За оборону Авдеевки. Я спросила его: "Это тебе дали за то, что сидел тихо в тылу и ничего не делал"? Эдуард отвернулся и промолчал, - рассказывает о своем сыне Вера Павловна. - 3 июля, когда все произошло, мы с мужем работали. Придя домой, думала, что отдохну и начну хлопотать по хозяйству. И здесь известие о ранении сына. Мне сказали, что у него перебиты конечности. Когда ехала в больницу, надеялась увидеть все, но только не весть о его смерти.

Автор: предоставлены семьей и друзьями 29 июня семья Эдуарда Лободы собрались вместе останий раз. Слева направо: брат Константин и его девушка, папа и мама, младший брат, Эдуард и его возлюбленная Екатерина

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Думала, приду, а он встретит и шутя скажет: "У меня все в порядке". Тем более мне говорили, что Эдуард по дороге в больницу шутил, даже назвал врачам свою группу крови. Приехав туда, его собрат пошел узнать, как там мой сын и пропустят нас к нему. Я осталась ждать у машины, а потом подумала: "Маму к сыну не пустят"? Купила бахилы, потому медсестра не хотела пропустить и только захотела подниматься в хирургию. Как на встречу вышли врачи и друг Эдика и они сообщили мне, что он недавно умер".

Всегда кого-то не хватало. А в этот раз собрались все

"Я 5 минут не успела, чтобы увидеть его живым. Или он не успел 5 минут, чтобы увидеть меня", - добавляет мать.

Последний раз мы виделись 29 июня. Он приехал домой со своей девушкой. Брат его Костя, тоже прибыл. Мои сестры пришли. Такие встречи были редкими. Всегда кого-то не хватало. А в этот раз собрались все. Мы шутили, веселились и никто не знал, что это наша последняя встреча".

Любовь

"Фугас" встречался с девушкой Екатериной. Именно ее он привозил 29 июня знакомиться с родителями. А через несколько дней Катя привезла своего отца на похороны парня.

Когда любимый погиб, Катя написала: "Спасибо за то, что был в моей жизни. Ты любил, и был любимым. Я была счастлива с тобой, по-настоящему. Ты навсегда в моем сердце, и памяти.

Так много мечтаний совершили вместе, но и еще столько планировали ...

Люблю тебя, милый.

Слава Украине! "

Автор: предоставлены семьей и друзьями Эдуард Лобода с любимой Екатериной. Познакомились в января 2016 года

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"Мы познакомились 6 января этого года. Все так было мгновенно, безумно. А уже 7 января, он предложил быть его девушкой. 6 июля, мы имели праздновать полгода нашего знакомства, а 7 июля - полгода, как вместе. А получилось, что я его пришла провожать в мир", - говорит Екатерина.

Последний раз они виделись 1 июля.

"Половина третьего ночи шел его поезд в Константиновки. Мой в 05.35 ехал на Винницу", - вспоминает она.

Когда Эда ранили, мне эту новость сообщила его мать. О смерти сообщил командир любимого.

"Мы были счастливы, действительно. Наши короткие встречи были наполнены романтикой и любовью. Я даже писала ему письма, настоящие, бумажные, как прежде. Такого сейчас не делают. Когда все произошло, то их передала Вере Павловне. Нарисовала ему картину, которую Эдуард забрал с собой", - говорит девушка.

"За несколько недель до трагедии, мне приснился сон, что я иду холмом и несу черное платье в руках. Когда потом ехала к нему, то взяла это платье с собой. Но внимания сна не уделяла. Кто же знал, что так будет?

Автор: предоставлены семьей и друзьями Картина, которую нарисовал Екатерина для любимого. Там написано: "Всегда жду". Эдуард носил ее всегда с собой

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Когда он был на фронте, я перечитывала сообщение от него. Слушала записаны наши телефонные разговоры. Теперь Эдуарда нет. Осталась невыразимая тоска и боль", - поделилась воспоминаниями о своем любимом Екатерина.