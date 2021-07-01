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четверг, 01 июля 2021 20:42

Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
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Полковник Евгений Булацик 1 июля 2014 преодолел 300 км на горящем самолете до оперативного аэродрома. Успешно посадил борт
Фото: Air Force Command of UA Armed Forces
Разведчик Су-24МР боевики подбили из переносного зенитно-ракетного комплекса близ Славянска. Военным удалось получить данные, которые помогли через несколько дней освободить город от российско-террористических сил
Подбитый самолет терял топливо. Из-за его нехватки на посадку была только одна попытка. Когда экипаж вышел на глиссаду, двигатель загорелся второй раз
За три месяца самолет удалось вернуть в строй. Сейчас борт на хранении

1 июля военные летчики Евгений Булацик и Александр Трошин считают вторым днем ​​рождения. В этот день в 2014 году полковник, командир самолета Су-24МР Булацик и штурман Трошин вели разведку в районе Славянска Донецкой области. В борт попала ракета враждебного ПЗРК - переносного зенитно-ракетного комплекса.

Ровно 7 лет назад экипаж самолета-разведчика фактически на одном двигателе пролетел более 300 км и сел на оперативном аэродроме, рассказала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Военные выполнили очень важную задачу. Снимки вражеской обороны помогли украинским защитникам зайти в Славянск и Краматорск. Рисковали не напрасно! Уже через три дня все украинские СМИ радостно сообщат: "Славянск и Краматорск освобождены!", - говорится в сообщении.

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Евгений Булацик и Александр Трошин, маневрируя и используя тепловые ловушки, уклонились от нескольких вражеских ракет. Впрочем одна попала. Самолет трясло, засветилось табло отказов. Булацик взял курс на снижение, "спрятал" горящий самолет, используя рельеф местности.

"Самолет начал терять топливо. К оперативному аэродрому - 330 км. Рисковать или нет? Такой вопрос перед летчиками не стоял. Впереди - непростые полчаса полета. Из-за нехватки горючего на посадку - лишь одна единственная попытка. Когда экипаж вышел на глиссаду, двигатель загорелся второй раз. Ситуация критическая - горящая 25-тонная машина и никакого права на ошибку. И ее не было", - рассказали в Воздушных силах детали.

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Самолет удалось посадить. Летчики доложили командованию данные разведки.

За успешное выполнение задания в боевых условиях, выдержку и героизм экипаж наградили орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Самолет менее чем за три месяца удалось вернуть в строй. Сейчас борт на хранении и в случае необходимости готов к бою.

Боевики несли значительные потери из-за действий украинской авиации в начале войны на Донбассе, рассказывал в интервью Gazeta.ua командир 114-й бригады тактической авиации полковник Юрий Погорелый. Поэтому из России подтянули системы противовоздушной обороны - сначала ПЗРК, потом целые комплексы - "Панцирь", "Тор "," Бук ". Украинская авиация начала терять вертолеты и самолеты - истребители и штурмовики. Действовали или только что уволенные военнослужащие РФ, или действующие. Массово работала и реактивная артиллерия, танки. С территории РФ заходили целые части.

Полномасштабная агрессия пришла после 24 августа, когда до завершения антитеррористической операции оставались считанные дни. Боевики были заблокированы. И вдруг зашли целые дивизии с территории РФ. Заключенные после Иловайского котла Минские соглашения запретили применять авиацию в конфликте на Донбассе.

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