Людей как чума покосила: показали оккупирован Донецк

Видеоблоггер под никнеймом "Дневник толстяка" показал улице оккупированного Донецка.

По его словам с 1 млн людей, живших в городе до войны, осталось 350 тыс.

Он снял и сфотографировал беспорядочное двери и окна в торговые центры, магазины и кафе.

Фото: Фото сделаны блоггером под никнеймом "Дневник Толстяка"

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"Комментаторы, которые писали мне: что ты показываешь, что людей нет Да я же их в фотошопе не удаляют. На самом деле их просто нет!" - отвечал блоггер на комментарии своих подписчиков.

Российские бандиты, именующие себя "ополченцами", ударили сегодня по спящей Марьинке со стволов самоходных "Гвоздик" - гаубиц калибра 122 мм. Ударили и стремглав спрятались между домами оккупированного Донецка.