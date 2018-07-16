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понедельник, 16 июля 2018 15:54

Луганск больше хочет реинтеграции, чем Донецк - исследование

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Луганск больше хочет реинтеграции, чем Донецк - исследование
Донецк меньше стремится к деоккупации, чем Луганск: исследование. Фото: UA-Travels

На оккупированной Луганщине население на 4 балла оценивает идею возвращения региона в состав Украины.

На этой территории за 2 года население больше стало поддерживать деоккупацию. В то же время, оккупированный Донецк оценил на 3 балла такое предложение. Опубликованы результаты опроса, где выяснялось, как жители разных регионов Украины относятся к реинтеграции неподконтрольного Донбасса. Об этом говорят исследования "Центра устойчивого мира и демократического развития", передает Кальмиусская группа.

"Жители Луганщины хотят реинтеграции так же, как Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская и Львовская области. Их желание эксперты оценили на 6 баллов. Чуть меньше реинтеграции хотят жители Донецкой области. С ними солидарны люди, проживающие в Сумской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях. Идею реингерации они поддерживают на 5 баллов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в западных областях за 2 года желающих поддержать такие идеи стало меньше. Например, в Волынской области индекс снизился с 6 до 3 баллов. В Закарпатской области показатель упал 4 до 3 баллов, в Черновицкой - с 5 до 4. В Черниговской области - с 6 до 4.

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Кроме того, авторы исследования подчеркивают, что жители Украины в целом поддерживают идеи реинтеграции. За последние 2 года это осталось неизменным.

2-я волна исследований в Украине завершилась весной текущего года. Количество опрошенных, в том числе граждан временно неподконтрольных территорий, достигла 10 000 человек. Главными темами в этом году стали конструктивная общественная деятельность, поддержка реформ, психо-социальные влияния войны на общество и проблемы временно неподконтрольных территорий.

Предоставления русскому языку временного или постоянного статуса на Донбассе как регионального может стать компромиссом. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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