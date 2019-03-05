"Лучше встретить войну на войне - уже знаешь что делать" - на Донбассе воюет целая семья

"Лучшие войну встриты на войне, чтобы все уметь", - Всеволод, отец пятерых детей

Боец Всеволод - отец пятерых детей. Его очень долго не хотели брать на войну, но он своего добился и подписал контракт с ВСУ.

До войны многодетный папа работал санитаром в психиатрической службе, пишет благотворительный фонд "Вернись живым".

"15 часов работал. Санитароом был. Руки связывал сзади", - шутит боец.

Теперь он служит в составе 72-й бригады им. Черных Запорожцев.

С ними он прошел ад Авдеевки в 2017-м году и даже принимал позицию "Алмаз" вместе со своим сыном, который тоже подписал контракт.

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Говорит, что не хочет, чтобы его сын продолжал контракт, потому что, по мнению отца сыну надо учиться.

"Сын на дальних позициях. Слушает меня, а я его. Он много прошел, у него школа капитальная", - говорит боец.

Однако уже вскоре на контракт пойдет средний сын. Тоже в подразделение к отцу.

"Лучше войну на войне встретить, а не дома. Потому что всему научили, все уже знаешь, что делать. Чтобы все уже уметь, а то, не дай Бог, враг придет к нам домой, а мы не готовы, ничего не умеем", - говорит он.

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от недавних скандалов. Пока власти официально не назовет войну на Донбассе "войной" - в конфликте ничего не изменится. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.