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пятница, 23 августа 2019 09:10

Ликвидировали боевика с позывным "Склиф"

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Ликвидировали боевика с позывным &quot;Склиф&quot;
Ликвидировали боевика "Склифа". Фото: Апостроф.

На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР Андрея Бабченко с позывным "Склиф". Он был родом из Кривого Рога Днепропетровской области.

"200-я бригада. 20 августа 2019-го. Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога... Все будет Украина и победа за нами!" - отметил в Twitter боец ​​ВСУ Анатолий Штефан, позывной "Штирлиц".

По данным "Миротворца", убитый воевал в рядах боевиков с 2014-го.

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Военнослужащие 92-й ОМБр Вооруженных сил Украины рассказали о том, как их любимая фронтовая кошка ценой своей жизни спасла пулеметчика. Трогательную историю о кошке Соне опубликовали на своей странице в Facebook.

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