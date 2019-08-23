Ликвидировали боевика с позывным "Склиф"

Ликвидировали боевика "Склифа". Фото: Апостроф.

На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР Андрея Бабченко с позывным "Склиф". Он был родом из Кривого Рога Днепропетровской области.

"200-я бригада. 20 августа 2019-го. Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога... Все будет Украина и победа за нами!" - отметил в Twitter боец ​​ВСУ Анатолий Штефан, позывной "Штирлиц".

По данным "Миротворца", убитый воевал в рядах боевиков с 2014-го.

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