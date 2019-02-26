Летает почти бесшумно: украинский беспилотник прошел государственные испытания

Украинский беспилотник Spectator-М1 прошел государственные испытания / фото: Укроборонпром

На одном из военных полигонов успешно прошел государственные испытания усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

Модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени, сообщает Укроборонпром.

Кроме того, внесены целый ряд конструкторских доработок, потребность в которых возник в ходе эксплуатации.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

"Были изменены системы тепловизионной комплектующей - внедрении новых. Тепловизионная камера используется известной и лучшей сейчас в мире компании Flir. Улучшенная также камера дневного присмотра, введены две системы видеонаблюдения. Заменены контроллеры управления передачей видеосигнала - они теперь кодированные и в цифровом виде. Разнесены системы радиоэлектронного управления, что позволяет ему очень хорошо очень выполнять свои задачи под влиянием средств РЭБ ", - рассказал Олег Присяжнюк, директор НТЦ ОАО" Меридиан "им. С.П. Корольова.

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Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 м, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов.

Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета составляет до 150 км.

Завершаются испытания БТР-4 с новыми корпусами производства завода им. Малышева в рамках программы расширения производства этих боевых машин на необходимость украинского войска.