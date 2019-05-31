Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском

Очередь в оккупированный курорт Седово в Донецкой области летом 2018 года / фото: ВВ

Курортный поселок Седово, который находится на подконтрольной формированиям ДНР части Азовского побережья Донецкой области, превращен боевиками в особую зону.

Попасть в нее можно только по пропуску через КПП, пишет ВВ.

Пропуска в Седово выдаются только жителям Новоазовского района, к которому относится поселок.

Остальным гражданам, чтобы попасть на "главный курорт ДНР", придется отстоять очередь на пункте пропуска и оформить миграционную карту.

В прошлом году такие карты были вынуждены оформить 60 тыс. человек, посещавших Седово.

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Жителям оккупированного Донбасса негде отдохнуть - в непризнанной республике необорудованные пляжи, грязное море, а большинство пансионатов и санаториев "отжали" боевики.