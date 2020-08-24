Кулеба рассказал, когда состоится "нормандская встреча"

Встреча в "нормандской формате" состоится в сентябре с участием России - Кулеба. Фото: Слово и Дело

Встреча в "нормандском формате" может состояться уже в сентябре, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

"Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре", - написал глава МИД Украины в Twitter.

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Перед тем говорилось, что российская сторона собирается пересмотреть свою роль в переговорах. Это привело в беспокойство ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 28 августа.