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суббота, 22 августа 2020 13:57

Зеленский сообщил дату встречи советников в "нормандском формате"

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Зеленский сообщил дату встречи советников в &quot;нормандском формате&quot;
Президент рассказал, когда состоится встреча советников в "нормандском формате". Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 28 августа.

Об этом он сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина 24".

"Режим тишины" ежедневно. Дальше - договорились о 20 участков разминирования. Это большой шаг вперед: о точках разведения, об обмене пленными. И уже на техническом направлении сейчас будем идти к результату, к выполнению всего этого. Дальше - договорились о встрече советников в "нормандском формате". Договорились на конец августа, 28 числа эта будет встреча. А потом, я считаю, что должна еще быть встреча министров иностранных дел четверки и затем - встреча лидеров ", - отметил президент.

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По его словам, что в связи с коронавирусом все встречи проходят в видеоформате и он не видит смысла для изменения "минского формата" на другой.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандское четверки" от 9 декабря 2019 года.

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