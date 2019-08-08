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четверг, 08 августа 2019 10:57

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
9

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Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"
Фото: facebook.com/93OMBr
Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"
Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"
Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"
Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"

5 лет назад в начале августа начались первые бои за город Иловайск Донецкой области.

Они продолжались в течение месяца и стали одной из самых трагических страниц российско-украинской войны, пишет 93-я бригада "Холодный яр" в Facebook.

Эти фото 7 августа 2014-го снял бывший руководитель пресс-службы 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Михейченко с позывным "Декстер".

Они были сделаны в Степано-Криновке восточнее Иловайска. Все фото и видео он тогда снимал на телефон. Андрей заезжал туда в качестве гражданского журналиста вместе с 40-м батальоном территориальной обороны "Кривбасс", 51 ОМБр, 3 полком спецназначения, 74 ОРБ и ДУК "Правый сектор".

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"Я тогда не знал, где мы, куда и зачем едем. В Степано-Крынке был первый типа штурм. Затем вечером второй - со стороны Полтавского. На следующий день третий. На самом деле мы тыкались, как мыши. Потеряли 3-х убитыми и 20 ранеными из-за этих разведок боем. Потом приехал Хомчак (ныне начальник Генерального штаба ВСУ. - Gazeta.ua), и дело пошло. Где-то 10-го числа появилась группа "Алиса", штурмовая рота на БМП 17-й бригады и они уже воевали в самом городе. А в 20-х числах приехала батальонно-тактическая группа 93-й ОМБр под руководством полковника Светлинського", - вспоминает "Декстер".

Автор: facebook.com/93OMBr
  Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"
Начало боев за Иловайск в августе 2014 года. Рассказ бойцов батальона "Кривбасс"

93-я бригада в боях потеряла 73 бойца. Без вести пропавшими после Иловайской трагедии до сих пор считаются 14 военных.

По данным Генпрокуратуры, в Иловайском окружении погибли 366 военнослужащих добровольческих батальонов и ВСУ, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

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Дата
08
августа

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

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