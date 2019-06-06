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четверг, 06 июня 2019 12:33

Кучму на передовую: как отреагировали блогеры на скандальное заявление
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Представитель присторонней контактной группы от Украины на Минских переговорах Леонид Кучма 6 июня заявил, что необходимо изменить условия режима прекращения огня на передовой.

Предложил запретить вести ответный огонь.

"Это принципиально. Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ. Также ввести запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения . Мы должны 19 числа их утвердить ", - сказал Кучма.

Соцсети мгновенно взорвались яростью от такого заявления Кучмы.

Некоторыпредложили отвезти экс-президента на передовые позиции и там оставить.

Украинцы в соцсетях в ярости от намерения Леонида Кучмы запретить украинским войскам открывать отвеный огонь
Фото: Соцсети
Украинцы в соцсетях в ярости от намерения Леонида Кучмы запретить украинским войскам открывать отвеный огонь
Украинцы в соцсетях в ярости от намерения Леонида Кучмы запретить украинским войскам открывать отвеный огонь
Украинцы в соцсетях в ярости от намерения Леонида Кучмы запретить украинским войскам открывать отвеный огонь
Украинцы в соцсетях в ярости от намерения Леонида Кучмы запретить украинским войскам открывать отвеный огонь

"По Клаузевицу есть четкий признак поражения - отказ противника от сопротивления. Что, собственно, с нами и происходит. Инициативы Кучмы-Зеленского сразу решают вопросы, над решением которого Москва билась годами - разделить Донбасс и Крым на две отдельные проблемы и рассматривать их независимо. Кушай.те ", - пишет военный эксперт Алексей Арестович.

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Журналист Евгений Будератский предсказывает военные суды над теми, кто будет следовать воинскому уставу.

5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

3 июня президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Второй президент был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.

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Дата
06
июня

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