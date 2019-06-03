Кто заменит Геращенко на переговорах в Минске

С 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 Лутковская была Уполномоченным Верховной Рады по правам человека. Фото: из открытых источников

Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске. Раньше за это отвечала первая вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Эту информацию Валерия Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио.

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"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

С 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 она занимала должность Уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Сейчас она программная директорка Украинского института по правам человека.

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. 24 мая представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске встретились с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, а также руководством СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников