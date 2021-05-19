"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета

"Кто нам вернет эти годы жизни", - спрашивает у судей и прокуроров кардиолог Юлия Кузьменко. Она - подозреваемая в убийстве оппозиционного журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016-го года под его машину неизвестные заложили взрывчатку. В подрыве обвинили сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко с псевдонимом Riffmaster, военного медика Яну Дугарь и волонтера Юлию Кузьменко. 19 декабря 2019-го года их арестовали.

Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. За решеткой он провел более 500 дней. Дугарь отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Кузьменко.

18 мая в зале Шевченковского суда Киева собрались судьи, прокуроры, обвиняемые и их адвокаты. Рассматривают 10-й том дела - пеленгование звонков Кузьменко. Прокуроры добиваются продления меры пресечения. Говорят, боятся, что подозреваемые сбегут из страны.

Автор: София Староконь В зале суда адвокаты боролись за свободу своих клиентов

Перед воротами суда стоят 10 полицейских. Под самим зданием - два грузовика Нацгвардии.

Активисты начали собираться около 10:00. Некоторые из них взяли выходной в этот день.

На улице прохладно и дождь собирается. Киевлянка 26-летняя Лидия Гаенко оделась не по погоде. Она смеется по этому поводу, пьет кофе. Пришла поддержать волонтерок и военного. Лично с ними не знакома. Говорит, нужно сделать все, чтобы воспрепятствовать дальнейшему беззаконию в Украине. Добавляет, что президенту следует прекратить преследовать невиновных.

Автор: София Староконь Люди шутят, обсуждают последние политические новости и дело

Рядом с ней стоит и курит Сергей Пархоменко. Он только что повесил баннер с изображением людей, которых защита называет причастными к фальсификации дела. На нем - Евгений Коваль, первый заместитель председателя нацполиции, старший следователь Василий Бирко, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз КНИИСЭ Александр Рувин, эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Может показаться, что Рифа, Яну и Юлю освободили из-под стражи и все, мы выиграли. Нет, это не так, потому что на них до сих пор обвинения", - говорит он. - Понимаю, что многим гражданам не до этого. Картошка у кого-то, дети. Но мы должны бороться за их и нашу свободу".

Перед судебным заседанием музыканту Антоненко подарили специальную модель кастомной линейки гитар "Шектер". Ее выпустили в честь американских военных. Светлая гитара с оформлением в стиле пин-ап 1940-1950-х. Приобрели за средства сотни активистов. Музыкант был растроган таким подарком.

Автор: София Староконь Андрею Антоненко подарили гитару

Исмаил Рамазанов держит в руках крымскотатарский флаг. Принес его, поскольку 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Пришел, чтобы не допустить репрессий в Украине.

"Если не можешь найти мусорник, то суй стаканчик из-под кофе полицейскому в карман", - шутя подмигивает.

Рядом стоит и смеется 46-летний Алексей. В руках держит свернутый сине-желтый флаг.

"Я возмущен беспределом. У нас судьями работают предатели и иностранные агенты. А патриотов сажают в тюрьмы. Судья, который судил Стуса, получает пенсию в 200 тысяч гривен", - говорит он.

Автор: София Староконь Для активиста Алексея неприемлемо беззаконие в Украине

"Это не единственное дело, но самое показательное, - говорит бывший политзаключенный, крымчанин 50-летний Владимир Балух. - Он не считает обвинения справедливым. - Пока такое творится, мы не сможем построить здоровое общество".

Автор: София Староконь "Украинской власти дают покоя граждане, недовольные делами в стране. Если не защитить сейчас Рифа, Яну и Юлю, за нами тоже придут", - говорит активистка Наталья Лютикова

Фото: София Староконь

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Начался дождь. За 10 мин. он затопил двор. Активисты спрятались под зонтами и на крыльце суда. Там шутили и делали селфи с подсудимыми, вышедшими на перерыв.

Автор: София Староконь Люди начали прятаться на входе в суда

"Пацаны, может, зонт?" - обратился к нацгвардейцам один из братьев Кошовенко.

Автор: София Староконь

Боец улыбнулся. Но отказался. Его форма совершенно намокла.

В зале суда продолжается заседание.

"За это время вы с переписок изъятых телефонов изучили нашу частную жизнь. Но по сути дела Шеремета вы не узнали ничего. Три жизни поломаны - Андрей не может служить в ССО, как мечтал. Яна не может нормально учиться. У меня семь лет непрерывного стажа работы и постоянного обучения. Эти полтора года кто мне вернет? Как их восстановить?" - спрашивает Кузьменко в обвинения.

Адвокаты призвали поручителей. Первым пришел коллега Юлии Кузьменко. Он рассказал, что она - основной специалист в Охматдете, имеет самый большой опыт в спасении детей с пороками сердца. Больные ждут именно ее.

Автор: София Староконь Медсестра Яна Дугар не согласна с решением

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"Подготовить специалиста такого уровня - это не один год работы. Это непрерывный процесс, который идет постоянно. У нас три врача, учитывая Юлию Кузьменко, и два стажера", - говорит он.

Автор: София Староконь Решение суда - оставить медсестру Яну Дугарь и кардиолога Юлию Кузьменко под круглосуточным домашним арестом

Судьи, выслушали обе стороны пошли в совещательную, а вернувшись, вынесли вердикт - продолжить меры пресечения.

"Надеемся, что есть шанс в правовом решении этой проблемы. Она переполнена политической составляющей, но решение надо будет принимать опираясь на нормы уголовно-процессуального кодекса. Но вопрос в том, кого будут судить в таком случае", - говорит адвокат Андрея Антоненко Дмитрий Круговой.

У Виктора Медведчука, в отличие от Василия Стуса, которого он "защищал", адвокаты лучшие. Об этом заявил ветеран боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Комментировал в эфире "Прямого" решение суда в отношении народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь".