"Сработало" - Антоненко о презумпции невиновности в отношении Медведчука

Андрей Антоненко прокомментировал суд над Медведчуком. Фото: depo.ua

У Медведчука, в отличие от Стуса, лучшие адвокаты были, заявил ветеран боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Комментировал в эфире "Прямого" решение суда в отношении народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь".

"Мы увидели, что сработала такая история, как презумпция невиновности. И мы же хотим, чтобы для всех был закон один, но так же видим, как этот закон работает избирательно. То есть человека, которого обвиняют в государственной измене - и мы многое видели и знаем - отпускают домой ", - возмутился Антоненко.

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Он также отметил, что в случае, когда задерживали его и еще двух фигурантов дела Шеремета, "не имея ни одного доказательства причастности и по тем лживых бумажках, которые представляли в суде", их просто отправили в тюрьму.

"Это позор просто", - сказал Антоненко.

Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука после изучения полного решения суда.