Кто из олигархов зарабатывает на войне на Донбассе

По информации Коломойского, Курченко отдали все крупные предприятия на оккупированной территории. Фото: www.rbc.ua

Сергей Курченко, который сбежал из Украины, зарабатывает на предприятиях, отжатых в оккупированном Донбассе.

Те, кто зарабатывает от этой войны, есть по обе стороны, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК.

"И уголь из Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам в Украину. И сталь там выплавляет товарищ Курченко по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими российскими сертификатами", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Коломойского выиграла тендер на авиаперевозки топ-чиновников

По информации Коломойского, Курченко отдали все крупные предприятия на оккупированной территории, которыми он может заниматься и зарабатывать деньги.

"Он руководит двумя металлургическими заводами: Алчевским меткомбинатом и Енакиевским меткомбинатом. Они в мирное время вместе делали 10 миллионов тонн, сегодня, наверное, делают от 5 до 7 миллионов ​​тонн стали. Возьмите 6 миллионов тонн, умножьте их на 500 долларов, будет 3 миллиарда оборота. Сталь стоит на рынке 500-520 долларов. Он производит, вывозит в Россию", - рассказал олигарх.

Курченко может этот металл через Россию экспортировать, изменяя сертификаты происхождения, а может продавать его в России.

"Внутренний рынок в России тоже неплохой, нормально можно зарабатывать. Есть люди, которые привыкли к этой ситуации, и они уже не хотят ее менять. Тем более Курченко - он же беглец. Что он будет потом делать: в России, я так понимаю , ему ничем особо заняться", - отметил Коломойский.

Сергей Курченко - украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний СЕПЕК, владелец и президент футбольного клуба "Металлист". Один из источников доходов - так называемые "ресурсные пирамиды". Во время событий Евромайдана исчез из Украины и скрывается от следствия в Москве.