Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе

На Донбассе в результате обстрела погиб украинский защитник Тарас Кубийович из Прикарпатья. Фото: facebook.com/Михаил Човганюк

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе в результате обстрела российскими вооруженными формированиями погиб украинский защитник Тарас Кубийович.

Он родом из села Ольховке Городенковского района Ивано-Франковской области. Об этом в Facebook сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.

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"Тарас неоднократно призывался к военной службе. С оружием в руках защищал родину ... И теперь пополнил небесный легион", - говорится в заметке.

Другие подробности о погибшего герое пока не сообщаются.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и открыли прицельный огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере три обстрелы, во время которых один украинский военнослужащий был ранен, а другой - погиб.