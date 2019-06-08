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суббота, 08 июня 2019 09:20

Кровавая жатва: подорвались трактористы
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На Луганщине во время работы в поле на мине подорвались трактористы

На неустановленном взрывном устройстве в районе Попасной Луганской области в поле подорвались двое трактористов.

"Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г. н. Э., Получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

Мужчины госпитализированы в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы. Их состояние здоровья удовлетворительное.

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За период боевых действий на Донбассе в результате подрывов погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 получили ранения. Среди пострадавших 125 детей, из которых 27 погибли.

На Донбассе 7 июня, оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применили запрещены минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Погибли два украинских бойцы, 11 ранены.

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Дата
08
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