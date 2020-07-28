Кремль ежегодно тратит $5 млрд на войну с Украиной

Алексей Резников оценил расходы РФ на войну с Украиной. Фото: Facebook

Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Россия тратит около $ 5 млрд на войну с Украиной в год.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый Берег".

Резников также добавил, что, кроме финансирования вооруженных формирований, Россия выплачивает зарплату "бюджетникам" на оккупированных территориях.

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Вицепремьер также отметил, что Кремль согласился на установление всеобъемлющего перемирия из-за больших финансовых затрат:

"Содержат ли они бюджетников в Ливии или Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там зарплат. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они содержат несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан в свою очередь претендуют уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает".

На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишины" 27 июля, в 00:01. В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитирующие карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.