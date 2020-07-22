Кремль давит на Украину в законодательных вопросах по Донбассу

Украина ни в коем случае не будет вносить поправки в Конституцию в отношении Донбасса/ Фото: Facebook/Sergiy Garmash

Украина и Россия сейчас активно обсуждают закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

При этом Кремль пытается навязать свои правила, сообщил в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом" представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, согласованы 3 статьи закона об особом статусе, принятого в 2014 году. Все они касаются имплементации так называемой формулы Штайнмайера.

Однако Россия хочет большего: вносит много поправок, которых нет в законе.

"Однако "нормандская четверка" не давала ни нашей стороне, ни той таких полномочий, таких задач", — заявил Гармаш.

По словам журналиста, РФ пытается заставить играть Киев по своим правилам и хочет не просто изменений в закон, а в Конституцию Украины.

Он рассказал, что был очень неожиданный момент, когда представитель так называемой ДНР в Минской группе Наталья Никонорова заявила о том, что они "не видят смысла обсуждать закон об особом статусе, поскольку особенности особого статуса должны быть учтены в украинской Конституции".

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона на этот шаг не пойдет.

В Офисе президента также подчеркивают, что выборы на Донбассе могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей и только по украинским законам.

Кремль длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Сейчас оккупанты приближаются к поворотному моменту, когда необходимо выбрать основной сценарий для этих территорий, заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.