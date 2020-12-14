Кравчук заявил о возможном выходе из "игры в прятки" по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Фото: dw.com

Государству придется искать другие способы решения войны на Донбассе, если Россия и дальше продолжит играть в свою игру на мирных переговорах. В частности, обещать одно, а делать другое, называть происходящее в ОРДЛО - "внутренним конфликтом".

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Фактам".

Первый президент заметил, если в украинском правительстве станут "подыгрывать" стране-агрессору, пытаясь оставить ситуацию такой, как есть, сам он выйдет из этой "игры в прятки".

По его словам, вечно так продолжаться на Донбассе не может. Кравчук говорит, что это нужно остановить и перейти на новый формат, опираясь на международное сообщество, в частности позицию США и Европы.

"Я лично выступлю с предложением закончить эту игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей. У меня другого выхода нет. Не могу быть ни врагом, ни другом сегодня ни для кого. Я представитель Украины на переговорах и хочу, чтобы наша земля была очищена от врагов и чтобы мы жили в согласии и взаимопонимании. Этого буду добиваться", - пояснил Кравчук.

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Политик вспомнил слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о работе над новыми решениями ситуации на Донбассе и "подготовку плана Б". Но Кравчук сам не видел этих решений, с ним в этом вопросе не советовались, следовательно, комментировать их нет смысла.

Он заверил, что в украинских учреждениях, которые задействованы непосредственно в разрешении ситуации на Донбассе, критически осмысливают, что происходит сегодня и до какого предела можно испытывать терпение украинцев. Речь идет о Офисе президента, Верховную Раду, Кабинет министров, а также Министерства иностранных, внутренних дел, Службу безопасности.

"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую ​​игру, я из нее выйду", - высказался Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы. Речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы.