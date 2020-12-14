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понедельник, 14 декабря 2020 17:41

Кравчук заявил о потере влияния России на постсоветском пространстве

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Кравчук заявил о потере влияния России на постсоветском пространстве
Республики бывшего Советского Союза выходят на независимый от России путь. Фото: rubryka.com

Россия на глазах теряет влияние на постсоветской территории.

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Фактам".

Кремль, как и раньше, вмешивается во внутренние дела бывших советских республик. Но в последнее время у них произошло много изменений.

"Когда я был президентом, на заседании Совета глав государств СНГ (Содружество независимых государств. - Gazeta.ua) президент России Борис Ельцин постоянно подчеркивал, что Россия продолжает быть центром влияния на государства, созданные на территории бывшего Советского Союза", - рассказал политик.

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Действующий президент России Владимир Путин проводит ту же политику: РФ вмешивается во внутренние дела постсоветских стран, участвует во многих процессах, происходящих там. Однако в последнее время многое изменилось, заявил первый президент Украины.

"Кто предполагал, что в Молдове выберут демократического президента Маю Санду, которая потребовала, чтобы российские войска покинули Молдову, что народ Беларуси возмутится фальсификацией итогов выборов президента и будет настаивать на отставке Лукашенко, что турецкие войска войдут на территорию Азербайджана, а член Договора о коллективной безопасности Армения заявит, что Россия их предала? Никто".

Республики бывшего Советского Союза выходят на независимый от России путь и хотят присоединиться к цивилизованному миру, считает Кравчук.

"Это должно было произойти раньше, но не было очевидных возможностей. Россия на глазах теряет влияние на них".

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук планирует предложить СНБО отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.

Украинский журналист и представитель в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявлял, что Украина позволит России выйти из войны и сохранить лицо, но Москва этого не хочет.

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