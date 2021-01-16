Кравчук раскритиковал медведчуковскую сделку с ОРДЛО

ОРДЛО отдаст украинских узников Медведчуку. Фото: 112 Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук негативно высказался об обмене, который собираются организовать ЛДНР при посредничестве Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы в Facebook.

"Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украӥны. Однако, частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования збройних конфликтов. Трудно вспомнить прецедент, когда непризнанная юридическое лицо передает граждан государства певний физичний лицу. Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированы с ними диӥ господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных домовленостей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта", - отреагировал Кравчук.

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Оккупационные "республики" на Донбассе решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке. Передадут некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука