ОРДЛО передадут украинских пленных

Оккупационные "республики" на Донбассе решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.
Передадут некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука, пишут СМИ боевиков.
О таком решении его накануне сообщили соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, старики и страдающих тяжелыми заболеваниями лица - люди, которые не воевали в составе украинских войск.
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Последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками произошел в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков 20 пленных.
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