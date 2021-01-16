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суббота, 16 января 2021 17:06

ОРДЛО передадут украинских пленных

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ОРДЛО передадут украинских пленных
ЛДНР отдают краинских заключенных Медведчуку. Фото: РБК

Оккупационные "республики" на Донбассе решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке.

Передадут некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука, пишут СМИ боевиков.

О таком решении его накануне сообщили соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, старики и страдающих тяжелыми заболеваниями лица - люди, которые не воевали в составе украинских войск.

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Последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками произошел в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков 20 пленных.

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Дата
16
января

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

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