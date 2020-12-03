Кравчук объяснил, при каких условиях может произойти обмен "всех на всех"

Российская сторона должна предпринять шаги для осуществления обмена. Фото: liga.net

Если российская сторона не проявит желание, то в этом году не удастся осуществить обмен удерживаемыми лицами.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Укринформ.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это - нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет. Это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу", - сказал он.

Кравчук сообщил, при каких условиях возможен обмен "всех на всех".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силового освобождения Донбасса не будет - Хомчак

"На последнем заседании мы обратились в ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос"всех на всех" станет реальным, а если нет - то он не решится", - сказал он.

Леонид Кравчук заявил, что на переговорах по Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы российская сторона блокирует все инициативы Киева, кроме соглашения о перемирии.