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суббота, 29 августа 2020 12:10

"Кожен третій помирав, кожен другий — отримував поранення" — под Иловайском погибли 368 украинских бойцов
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"Бої за Іловайськ - це історія про самопожертву, доблесть і мужність", - говорит офицер ВСУ Роман Кулик в столичном Музее Майдана. В прошлую среду здесь прошла встреча участников боев под городом Илловайск в Донецкой области. Они продолжались с 7 по 31 августа 2014 года. Тогда погибло 368 украинских бойцов, 18 числятся пропавшими без вести.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Начал разговор Роман Кулик
Начал разговор Роман Кулик

Участие в мероприятии приняли 3 ветеранов Игорь Гевко "Брокер", Игорь Михайлишин "Пианист" и Сергей Мищенко "Яр".

"Штурм Іловайська розпочався 10 серпня. Розвідка бою проводилася батальйонами "Донбас", "Азов" і "Шахтарськ". Зранку від Многопілля по головній трасі до Іловайську ми почали штурм. Відбили три головні атаки. 18 серпня ми зайшли в Іловайськ, облаштувалися в будівлі 14-ї школи. Наступного дня отримали наказ просуватися далі: зайняти адміністрацію, прокуратуру, штаб ДНР. 87 наших бійців розділилися на 3 групи. По дорозі взяли в полон 8 чоловіків, без жодного пострілу відібрали їхню "газельку". Досить легко відбивали атаки, доки не ввійшли у центр міста. Біля адміністрації почалося пекло. Бій тривав близько 4 годин. На моїх очах загинув командир взводу "Шульц" - Сергій Шкарівський. Ворожі сили збільшувалися, а ми не отримували обіцяного підсилення. Довелося відходити. Щоб перейти вулицю, стріляли із гранатомета. Мали на це близько 10 секунд", - поделился воспоминаниями Игорь Гевко.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Первым делился воспоминаниями о боях за Иловайск Игорь Гевко
Первым делился воспоминаниями о боях за Иловайск Игорь Гевко

"Коли вийшли з бою, побачив побратима "Франка". Поранений, увесь у крові, тримається за живіт. Все зрозуміло, але промовчати я не міг. Спитав: "Як справи, брат?". Він показав мені живіт. Сказав йому: "Тримайся", — добавил он.

"Тоді кожна собака знала, що ми знаходимося в школі. І туди летіло все, що могло. Кульмінація цих атак – вечір 23 серпня. Ворог здійснив колосальний артилерійський наліт, знищивщи майже увесь наш транспорт. Коли підійшло підкріплення, один із побратимів запитав: "Як у вас тут справи?". Відповів: "Кепсько. Ви, хлопці, взяли квиток в один кінець". Для багатьох це виявилося правдою", — рассказал Игорь Михайлишин.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  После "Брокера" говорил Игорь Михайлишин
После "Брокера" говорил Игорь Михайлишин

"24 серпня ми знову почали штурм ремонтної станції потягів. Звільнили її, потім зайняли пожежну частину й блокпост. Щоправда, його не втримали довго: ворог постійно отримував підкріплення. Почалися перемовини з ворогом про наш вихід з "котла". 29 серпня близько 5 ранку ми вийшли із ремонтної станції. Відразу після цього її накрили з "Градів". Я був у кузові машини і не бачив, як почався бій. Можливо, ми врятувалися, бо в нашого командира закінчилися цигарки. Він зупиняв машини, які проїжджали повз нас. І лише в кінці колони бійці ЗСУ дали йому закурити. Ми стали за ними.

Коли визирнув з кузова, побачив навколо хаос. Стріляли з правого і лівого боку", — вспомнил "Пианист".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На встрече витупалы Игорь Гевко, Игорь Михайлишин и Сергей Мищенко
На встрече витупалы Игорь Гевко, Игорь Михайлишин и Сергей Мищенко

Слово берет Сергей Мищенко. Он был стрелком-санитаром штурмовой роты батальона.

"До 27 серпня ми евакуйовали поранених в боях, які опинялися в військових госпіталях. Суцільного оточення в Іловайську не було. Так, було важко доставляти боєкомплекти, продукти харчування, воду. Але ми завжди мали зв'язок із "великою землею". Нам не вистачало організованої евакуації поранених і знань. В Іловайську ми втрачали людей, але це були втрати, які навряд можна було зупинити", - розповів "Яр".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Завершил выступление Сергей Мищенко
Завершил выступление Сергей Мищенко

К разговору по скайпу приобщается Всеволод Стеблюк с позывным "Айболит". Он - начальник медицинской службы батальона "Миротворец".

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"Ми з хлопцями прибули на позиції. Майже урочисто увійшли в Іловайськ на День Незалежності. Зайняли депо, який захищав батальйон "Херсон". Там првоели 5 складних і трагічних днів. А 29 серпня відбулася найбільша трагедія в історії сучасної України. Кожен третій, хто виходив з Іловайська, помирав, кожен другий зазнавав поранень", — сказал он.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  На встречу пришли десятки неравнодушных
На встречу пришли десятки неравнодушных
Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора исследовал обстоятельства Иловайской трагедии, причины и последствия этих событий.
Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
29
августа

"Кожен третій помирав, кожен другий — отримував поранення" — под Иловайском погибли 368 украинских бойцов

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