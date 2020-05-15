Коронавирус: Украина требует от ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе

Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе. Фото: Reuters

Украина обратилась к Бюро по демократическим институтам и правам человека, и призвала следить за ситуацией на временного оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а именно нарушением прав человека, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Украина призвала следить за выполнением РФ рекомендаций Бюро, говорится в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.

Ситуация ухудшилась на фоне вспышки пандемии COVID-19.

В заявлении также говорится, что оккупационные администрации ОРДЛО сознательно прибегали к действиям, которые ставят под серьезную угрозу жизнь и здоровье граждан Украины, в условиях борьбы с коронавирусом. Такая ситуация наблюдается среди граждан, а также в оккупационных тюрьмах.

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В Украине выявлено 422 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в стране 16 847 инфицированных.