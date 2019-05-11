Кому в первую очередь выдадут российские паспорта

Телеканал 24

Выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в первую очередь будет касаться так называемых "силовых структур" оккупационных администраций.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в т. н. "Силовых структурах" оккупационных администраций. Поэтому, и де-факто и де-юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами Российской Федерации, отныне будут иметь российские паспорта", - говорится на сайте Минобороны.

Это стало предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом этого стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы именно в русле международного права. Кроме того, противник продолжает грубо нарушать Минские договоренности, добавил чиновник.

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"Если взять характеристику последнего месяца, то по силам ООС массированно применялась и ствольная артиллерия, и минометы. Тенденции приобретает применение противотанковых ракетных комплексов, особенно там, где цели в тактической глубине позволяют осуществлять эффективные пуски. Угрозой является факт того, активно применяются снайперские действия", - сказал Петренко.

Оккупационные власти Донецкой области начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процессу активно способствует российская пропаганда. Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.