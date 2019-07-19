Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков - СБУ

По данным СБУ, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет ДНР заплатил более 32 млн российских рублей. Фото: media.pogliad.ua

Группа компаний "Мотор Січ" в течение 2-х лет финансировала террористические организации ДНР.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли эту незаконную деятельность, сообщили в СБУ.

Руководители обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с предприятиями на территории Украины, РФ и ДНР.

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В результате сделки в так называемый банк ДНР поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" как уплата налогов и других обязательных платежей, не предусмотренных украинскими законами.

По данным СБУ, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет ДНР заплатил более 32 млн российских рублей. Завод также бесплатно передавал товары для нужд так называемого Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики, через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" о правонарушении.

Предприятие "Мотор Сич" принадлежит нардепу Вячеславу Богуслаеву.

Сотрудники СБУ разоблачили переселенцев, которые финансировали вооруженные формирования ДНР.