Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия

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Российские оккупанты совершенно не соблюдают "хлебное" перемирие. Некоторый положительный эффект оно имело лишь в первые дни после объявления.

Об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время встречи с новым министром обороны Украины Андреем Загороднюком и начальником Генштаба генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти вдвое. Но уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях - до двадцати и более. Всего с момента объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более полутысячи раз, из них 80 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия", - отметил Кравченко.

Добавил, что многочисленные факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационном характере и попытке вызвать огонь.

Новый министр обороны Андрей Загороднюк посетил зону проведения ООС впервые. Был одет в камуфляж.

С 3 июля этого года носить военную форму как повседневную одежду для гражданских лиц запрещено.

В следующем году украинские военнослужащие получат обновленную форму.