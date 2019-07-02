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вторник, 02 июля 2019 14:24

Командир взвода Национальной гвардии покалечил подчиненного

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Командир взвода Национальной гвардии покалечил подчиненного
Командующего, которой избил подчиненного могут посадить в тюрьму. Фото: росзми

Государственное бюро расследований завершило дело об избиении командиром взвода Нацгвардии подчиненных.

До приговора суда его держать под стражей без права внесения залога, сообщает пресс-служба ГБР.

В марте командир взвода одной из частей Нацгвардии, которая дислоцируется в Полтавской области, побил подчиненных, потому что был неудовлетворен их результатами на тренировках.

Двум солдатам он нанес удары кулаком в область туловища.

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Впоследствии одном из них он нанес повторный удар ногой, из-за чего у пострадавшего произошел разрыв селезенки и началась внутрибрюшное кровотечение.

Травмированную селезенку солдату удалили, а телесные повреждения классифицировали как тяжелые.

По результатам расследования в суд направили акт о применении неуставных отношений командира по отношению к подчиненным.

В случае доказательства вины командиру грозит уголовное наказание на срок от 7 до 10 лет.

Следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований, проводят досудебное расследование по растрате военного имущества должностными лицами Министерства обороны Украины во Львовской области.

В частности, следствие установило, что при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий, сообщает пресс-служба ДБР.

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