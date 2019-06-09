Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 2853
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1359
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 4150
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42033
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 423
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 369
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2061
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3132
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5634
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Неожиданно: с кем Саакашвили идет на выборы
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
Зеленский записал новое видео о Верховной Раде
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
После заявлений Кучмы Луценко зарегистрировал "резонансные дела"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2097
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4320
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 450
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 522
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1089
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 576
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
воскресенье, 09 июня 2019 05:13

Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками

  Комментировать
Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками
ГБР расследует коррупцию в Минобороны. Фото: Зеркало недели

Следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований, проводят досудебное расследование по растрате военного имущества должностными лицами Министерства обороны Украины во Львовской области.

В частности, следствие установило, что при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий, сообщает пресс-служба ДБР.

"Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1, по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове, выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 миллионов гривен", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования следственный судья арестовал земельный участок и запретил проводить на ней любые подготовительные или строительные работы как застройщику, так и третьим лицам.

Уголовное производство открыто по фактам злоупотребления служебным положением посадцям Минобороны, подделка документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службы, что причинило существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против директора ГБР возбудили уголовное дело

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017. Бюро заработало 27 ноября 2018. Идеология ведомства заключается в том, что оно обличает уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников ГУ). Со временем бюро окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 46955
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 23563
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 18685
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 15382
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе 4 Просмотров: 14164
Политика
Парламент объявил Молдову "захваченным государством"
Парламент объявил Молдову "захваченным государством" Просмотров: 72
Польша поделится с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО
Польша поделится с Украиной опытом вступления в ЕС и НАТО Просмотров: 9
У Порошенко рассказали о причинах поражения на выборах
У Порошенко рассказали о причинах поражения на выборах 2 Просмотров: 1278
Партия "Голос" Вакарчука объявила предвыборный список
Партия "Голос" Вакарчука объявила предвыборный список 1 Просмотров: 2250
Порошенко продолжил то, что делал Янукович
Порошенко продолжил то, что делал Янукович
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
8
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
6
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
4
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
2
Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"
Голосов: 2466
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua