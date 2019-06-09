Государственное бюро расследований проверяет растрату военного имущества чиновниками

ГБР расследует коррупцию в Минобороны. Фото: Зеркало недели

Следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований, проводят досудебное расследование по растрате военного имущества должностными лицами Министерства обороны Украины во Львовской области.

В частности, следствие установило, что при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий, сообщает пресс-служба ДБР.

"Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1, по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове, выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 миллионов гривен", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования следственный судья арестовал земельный участок и запретил проводить на ней любые подготовительные или строительные работы как застройщику, так и третьим лицам.

Уголовное производство открыто по фактам злоупотребления служебным положением посадцям Минобороны, подделка документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службы, что причинило существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

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Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017. Бюро заработало 27 ноября 2018. Идеология ведомства заключается в том, что оно обличает уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников ГУ). Со временем бюро окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры.