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четверг, 10 октября 2019 13:02

Ко Дню защитника активисты готовят диверсию для Донецка

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На праздник Покрова, который отмечают 14 октября, украинцы устроят российским захватчикам, засевшим в Донецке, яркую диверсию.

Поднимут в небо огромный флаг Украины, написал на странице в Twitter активист Влад Борода.

"На Покров поднимем на воздушных шарах над Донецком государственный флаг размером 120 квадратных метров", - рассказал он.

"Желаю попутного ветра", "Чем смогу - помогу", "В котором часу? Подниму голову и буду ждать", "Буду рад приветствовать!" - пишут украинские патриоты, которые живут на оккупированных россиянами территориях.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить за год, то он склонен "выстроить вал" вокруг региона.
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10
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