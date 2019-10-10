Ко Дню защитника активисты готовят диверсию для Донецка

На праздник Покрова, который отмечают 14 октября, украинцы устроят российским захватчикам, засевшим в Донецке, яркую диверсию.
Поднимут в небо огромный флаг Украины, написал на странице в Twitter активист Влад Борода.
"На Покров поднимем на воздушных шарах над Донецком государственный флаг размером 120 квадратных метров", - рассказал он.
"Желаю попутного ветра", "Чем смогу - помогу", "В котором часу? Подниму голову и буду ждать", "Буду рад приветствовать!" - пишут украинские патриоты, которые живут на оккупированных россиянами территориях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прифронтовой зоне восстанавливают колодцы для гражданских
Комментарии