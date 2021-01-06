Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник

"Надо сделать, чтобы дети с оккупированных территорий ездили с нашими детьми за границу. А наши государственные служащие этим не занимаются. А каждая 10-я украинская ребенок учится в условиях оккупации", - рассказывает Gazeta.ua Валентина Потапова руководитель Центра общественного просвещения "Альменда"

С какими жизненными убеждениями дети с оккупированных территорий приезжают в свободную Украину?

К сожалению, мы не можем знать, какие у таких детей жизненные установки и убеждения. Для этого надо контролировать образовательное поле на оккупированных территориях. Надо знать какие у них воспитательные меры, как подают информацию в учебниках. Пока такого исследования нет, - мы не можем качественно подготовиться к приему детей с оккупированных Крыма и Донбасса. Я считаю, что нам нужна отдельная программа по интеграции детей в наше общество и в нашу образовательную программу. Какой должна быть образовательная программа? Нам надо провести очень мягкое тестирование и анкетирование для таких детей. Должна быть программа тьюторства и менторства. В Харькове создается такая система. Там куратор определяет потребности детей не только бытовые, а и консультации в законодательстве, образовательных программах, например, изучении украинского языка или других предметов. Эта система создаст условия для более успешной интеграции детей.

18-20-летние юноши и подростки, приезжающие поступать в Украину еще находятся в постпубертатном периоде. Как говорить с ними о войне, об Украине и России, чтобы избежать конфликтов?

Я бы начала с попытки гражданского образования. Оно в Украине введено в виде отдельного курса школьной программы. Вмещает в себя основы критического мышления и информационной гигиены. Это поможет детям разбираться в том информационном хаосе, который у нас сейчас есть. Это могут быть основы гражданского образования, основы европейской демократии, а не российской. К слову я внимательно слежу за программами в России. Информацию о демократических процессах ученикам и студентам предоставляют искаженно.

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Слышала об идее создания лагерей и коровкингов для абитуриентов. Смысл в создании платформы, где они будут учить наш язык, историю и знакомиться с Украиной. После окончания дети регистрируются на ВНО и поступают в ВУЗ, если сдали ВНО. Насколько такая идея жизнеспособна?

Я бы хотела, чтобы такие стратегии разрабатывало государство по правилам: привлекая психологов, социологов. Есть люди, которые много работают над диалогами по культуре мира, а кроме этого есть мировой опыт конфликтов, которые раскалывают общество. На мой взгляд, именно такие специалисты должны быть приобщены к такой стратегии. Что же касается лагерей – они могут, но в период каникул.

Я изучала как Россия интегрировала детей-крымчан в российское общество. РФ потратила огромные средства на программы обмена, лагеря куда приглашали детей. Россия возит малышей и подростков в Москву и Санкт-Петербург, устраивает праздники, посвященные захвату украинских территорий. А детям просто нравится веселье. Они не понимают, по сути, что ими манипулируют.

А у нас, к сожалению за 7 лет я не видела программ обмена для детей из Крыма и Донбасса, не видела и лагерей где дети смогли бы отдохнуть от пропаганды и не помню особых программ по посещению детьми с оккупированных территорий значимых украинских городов - Львова , Харькова, Запорожья. В программе "Молодежь Украины 2016-2020" даже не упоминаются дети из оккупированного Крыма и ОРДЛО. А под нее заложили бюджетные средства.

Что мы можем говорить, если этих детей для государственных служащих нет. А на самом деле это 10% украинцев и они учатся на территориях оккупированных Россией.

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А можете подробнее рассказать о методах, которыми Россия "зомбирует" наших детей?

Сначала была специальная программа национально-патриотического воспитания детей. Затем они стали узко специализированными на детей из Крыма. Затем появились российские методические программы "Как формировать российскую идентичность у детей из Крыма".

Там потрачены миллионы рублей. Там очень много праздников и программ. Одна из них "Диалоги с героями".

Они используют милитаризацию, образ внешнего врага. Поэтому за такое короткое время вызывали ощущение единства детей из РФ.

А как обстоят дела с интеграцией детей с оккупированных территорий сейчас?

К сожалению, у нас таких программ и стратегий нет. А ведь молодежь оккупированных территорий - это наше будущее. Те, кто будет нас встречать вовремя деокупации. От этого диалога зависит то, как они будут к нам относится.

А я верю, что мы вернемся в Крым и на Донбасс.

Вы говорите о вступлении на общих основаниях, а я говорю, что льготное поступление - это наш месседж тем молодым людям. Так мы говорим им, что ждем их.

Сейчас мы потеряли время и для меня странно, что в 14-м году, не изменено положение о Малой академии наук и всеукраинских олимпиады. Дети с оккупированных территорий, наши дети, просто не могут участвовать в научной жизни нашей страны. В Малой академии наук полностью исчезла такая секция как Крымоведение. Тот сектор Малой академии наук, что был в Крыму, в Симферополе, очень быстро интегрировался в РФ.

Все это вернуть очень легко, но Минобразования просто забыли об этом. И уже семь лет они рассказывают, что это можно сделать, но не делают.

Дети переезжают в Украину, потому что она становится более привлекательной, чем РФ. В оккупированном Крыму меняются настроения в нашу пользу. Это наше достижение, но этого все еще мало. Мы должны думать, что еще сделать, чтобы молодежь выбирала Украину. Это могут быть дистанционные курсы, программы обмена, лагеря. Этим должно заниматься не только Минобразования, но и Минкультуры, Министерство молодежи и спорта.

Covid-19 не вечен. Надо разрабатывать программы, которые заинтересуют детей. Сделать так, чтобы дети с оккупированных территорий ездили с детьми, которые живут на территории свободной Украины за границу. А наши государственные служащие этим не занимаются. А ведь только вдумайтесь: каждый10-й украинский ребенок учится в условиях оккупации.

А что будет, если не сделаем этого?

В обществе возникнет большой конфликт, интеграция молодежи будет очень тяжелой. Дети, которые в 14-м году учились в 11 классе уже закончили обучение и начали работать. Многие остались просто работать.

Если мы все эти годы будем игнорировать российскую пропаганду, не будем разрабатывать программы реинтеграции, то у них полностью исчезнет любое воспоминание о стране Украине. Они станут моральными россиянами. Как нас встретят во время деоккупации? Что будет?

С 5-го класса ребенок должен знать, что в Украине учиться престижно, комфортно, свободно. Должен знать, что мы можем предложить привлекательные программы, выезд за границу и экскурсии и они будут хотеть остаться с нами.

Моя дочь общалась со своими крымскими сверстниками и рассказывала им о том, как путешествовала по Европе. Ей завидовали. И так должно быть, дети должны хотеть получать украинское образование, быть гражданами свободной европейской страны.

Территории оккупированного Крыма застраиваются местными предателями и приезжими русскими. Многоэтажки "растут" даже в природоохранных зонах. К тому же 25 марта оккупационные органы власти начнут отбирать у крымчан жилье. Эксперт Крымской правозащитной группы, аналитик Александр Седов рассказал Gazeta.ua какая судьба ждет незаконные объекты во временно-оккупированном Крыму.