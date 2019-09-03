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вторник, 03 сентября 2019 16:26

Карма есть: в России упал военный самолет

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Карма есть: в России упал военный самолет
Воздушная машина упала в незаселенных районе. Фото: Росзми

В России разбился штурмовик Су-25УБ, он вылетел из аэропорта в Буденновске.

Пилоты успели катапультироваться, их судьба неизвестна, сообщают в Минобороны России.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков (что катапультировались - ред.). Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности , разрушений на земле нет ", - сообщили в военном ведомстве.

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Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ. Проводятся срочные совещания.

Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.

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Дата
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