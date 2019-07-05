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пятница, 05 июля 2019 04:52

У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки

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У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
Столкнулись подводные лодки. Фото: ТСН

Возле Аляски столкнулись подлодки США и РФ. Проводятся срочные совещания

Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.

Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран.

Российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем — торпедой "Балкан 2000".

"В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину".

Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются.

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Первого июля в России произошел пожар на подводной лодке "Лошарик". Причиной может быть утечка газа. Погибло 14 моряков. Информацию российские власти засекретили.

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