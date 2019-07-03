В России засекретили информацию о гибели моряков на подводной лодке

Все данные о гибели моряков на подводной лодке "Лошарик" являются секретными. Фото: 5 канал

Первого июнля в России произошел пожар на подводной лодке "Лошарик". Причиной может быть утечка газа.

Погибло 14 моряков. Информацию российские власти засекретили, пишет nv.ua.

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Известно, что лодка приписана была к питерской части, базировалась в Петергофе и принадлежала Минобороны РФ.

Россия хочет утилизировать захваченную в 2014-м подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины. Соответствующее решение объявило Министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.