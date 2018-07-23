Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса

Фото: D.Cupolo

Министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо посетила Донбасс в рамках своего визита в Украину, который длился с 18 по 23 июля.

Она побывала в Краматорске, Бахмуте (бывшем Артемовске), Курдимивци, а также на контрольно-пропускном пункте в майорских, сообщает Немецкая волна.

"Я видела людей, которые проходят через пункт пропуска, в том числе с оккупированных территорий. Я общалась с теми, кто живет в близлежащих селах, они принадлежат к наиболее уязвимых слоев населения", - рассказала министр на пресс-конференции в Киеве. По словам Бибо, люди в разговоре с ней повторяли, что "хотят лишь одного - мира, ибо только тогда смогут восстановить нормальную жизнь".

Мари-Клод Бибо рассказала, что встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым. По ее словам, он продемонстрировал видеодоказательства нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал страны, которые помогают Украине военным оборудованием

Инициативу поездки на восток Украины обнаружила канадская сторона, а украинское командование Объединенных сил этому способствовало, признался посол Канады в Украине Роман Ващук. Дипломат признался, что делегацию больше всего поразила "неопределенность жизни людей в серой зоне, что является серьезным вызовом для украинской власти".

Ежегодно Канада предоставляет Киеву около 35 млн канадских долл. в виде технической помощи, 5 млн долл. гуманитарной помощи и 12 млн долл. - помощи сфере безопасности.

Во время пресс-конференции в Киеве Мари-Клод Бибо объявила, что благотворительная организация "Украинский женский фонд" получит 4,75 млн канадских долл. Эти средства будут направлены развитие женского движения в Украине Канадской феминистской стратегии международной помощи.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отмечает, что нынешний канадское правительство стремится развивать во всех международных проектах феминистическую составляющую. Это поможет женщинам укрепить свою роль в обществе.

15 июля в Канаде состоялся грандиозный финал культурного проекта "Мисс Украинская Канада 2018". Одна из участниц - Аида Бахтиев рассказала Gazeta.ua о переезде и участие в конкурсе.

Сейчас девушка живет в городе Торонто, Онтарио. Приехала в Канаду несколько лет назад изучать и практиковать английский язык.