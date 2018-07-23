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вторник, 24 июля 2018 00:56

Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
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Обстрел начинается каждый вечер - незадолго до того, как садится солнце. Местные жители, которые живут на линии фронта между украинскими военными и боевиками непризнанных "республик", беззащитны перед ним. Иван Полянский также живет в этой зоне. Его дом в Жованце снова и снова получает новые разрушения.
Фото: D.Cupolo
Жители Жованки, расположенной в так называемой "серой зоне" в Донецкой области, узкой полосе между фронтами, ждут врача, который раз в неделю посещает поселок. "Каждый день ждешь, что ракета попадет в твой дом, - говорит Людмила Студерикове. - Но никогда не знаешь, когда это произойдет".
Некогда поселок Жованка было малой родиной для около тысячи жителей. Сейчас же здесь живут лишь около 200 человек. Последние три месяца у них нет ни света, ни газа. "Иногда ночью мне так страшно, что я дрожу в постели, - рассказывает Людмила. - Но мой муж рядом и он держит меня за руку"
Многие жители поселка даже зимой живут в своих полуразрушенных домах, рассказывает Александр Ворошков, программный координатор штаба помощи "SOS Краматорск". В близлежащих городах стоимость аренды жилья настолько возросла, что они не могут позволить себе снять квартиру. "Цены на аренду в Краматорске такие же высокие, как в Киеве. Но зарплаты намного ниже", - рассказывает активист.
Женщины Жованки стоят в очереди за лекарствами и витаминами. Продукты и гуманитарные грузы в поселок привозят благотворительные организации. Если его жители хотят уехать, они часто должны целый день ждать на контрольно-пропускном пункте. "У нас здесь все было, - говорит жительница Жованкы Вера шароваров. - Сейчас у нас остался только холод"

Министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо посетила Донбасс в рамках своего визита в Украину, который длился с 18 по 23 июля.

Она побывала в Краматорске, Бахмуте (бывшем Артемовске), Курдимивци, а также на контрольно-пропускном пункте в майорских, сообщает Немецкая волна.

"Я видела людей, которые проходят через пункт пропуска, в том числе с оккупированных территорий. Я общалась с теми, кто живет в близлежащих селах, они принадлежат к наиболее уязвимых слоев населения", - рассказала министр на пресс-конференции в Киеве. По словам Бибо, люди в разговоре с ней повторяли, что "хотят лишь одного - мира, ибо только тогда смогут восстановить нормальную жизнь".

Мари-Клод Бибо рассказала, что встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым. По ее словам, он продемонстрировал видеодоказательства нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

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Инициативу поездки на восток Украины обнаружила канадская сторона, а украинское командование Объединенных сил этому способствовало, признался посол Канады в Украине Роман Ващук. Дипломат признался, что делегацию больше всего поразила "неопределенность жизни людей в серой зоне, что является серьезным вызовом для украинской власти".

Ежегодно Канада предоставляет Киеву около 35 млн канадских долл. в виде технической помощи, 5 млн долл. гуманитарной помощи и 12 млн долл. - помощи сфере безопасности.

Во время пресс-конференции в Киеве Мари-Клод Бибо объявила, что благотворительная организация "Украинский женский фонд" получит 4,75 млн канадских долл. Эти средства будут направлены развитие женского движения в Украине Канадской феминистской стратегии международной помощи.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отмечает, что нынешний канадское правительство стремится развивать во всех международных проектах феминистическую составляющую. Это поможет женщинам укрепить свою роль в обществе.

15 июля в Канаде состоялся грандиозный финал культурного проекта "Мисс Украинская Канада 2018". Одна из участниц - Аида Бахтиев рассказала Gazeta.ua о переезде и участие в конкурсе.
Сейчас девушка живет в городе Торонто, Онтарио. Приехала в Канаду несколько лет назад изучать и практиковать английский язык.

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