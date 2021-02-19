"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 216
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 522
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 711
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 594
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1602
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1620
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3969
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
38
4
6
4
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Видео
Все видео
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 243
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1620
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 135
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 02:01

"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе

  Комментировать
&quot;Какая это к черту провокация! Это война&quot; - Кравчук о событиях Донбассе
Кравчук призвал отбросить споры относительно событий на Донбассе. Фото: Reuters

Украина должна четко назвать Россию агрессором и оккупантом, как это делают США и страны Европы.

"Несколько дней назад состоялся Совбез ООН... Я принимал участие в этом заседании онлайн. Выступили все 15 членов Совета Безопасности - и постоянные, и непостоянные. Хочу вам сказать, я такие оценки России - как агрессора, как оккупанта - очень редко слышу в Украине: острые, сокрушительные ... которые вписываются только в одно слово - "агрессор" и "оккупант" ... Так говорят члены Совета Безопасности, кроме, конечно, России. А мы в Украине спорим: действительно ли Россия агрессор - или, может, она и не агрессор, а может, мы сами между собой ссоримся?" - сказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Право на власть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук

По его словам, если на Донбассе стреляют и убивают украинских воинов, то это нельзя назвать провокацией.

"Какая это к черту провокация! Это война, это убийство, это нарушение принятых документов о всеобщей тишине. Давайте будем называть вещи своими именами", - призвал политик.

11 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН США, а также Германия, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия, Бельгия и Великобритания выступили с обвинениями в адрес России в разжигании конфликта в Донбассе.

Это заседание Совета Безопасности ООН состоялось по инициативе РФ, которая созвала его по случаю шестой годовщины подписания вторых Минских соглашений в феврале 2015 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 23643
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11745
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 10683
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 8514
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7479
Донбасс
Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян
Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян Просмотров: 108
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе Просмотров: 54
Миротворцев на оккупированные территории не допустит Россия
Миротворцев на оккупированные территории не допустит Россия
 Просмотров: 342
Назвали условия, при которых ООН введет миротворческую миссию на Донбассе
Назвали условия, при которых ООН введет миротворческую миссию на Донбассе Просмотров: 1143
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Правительство хочет обложить налогом дополнительные доходы украинцев
Голосов: 10473
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть