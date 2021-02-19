"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе

Кравчук призвал отбросить споры относительно событий на Донбассе. Фото: Reuters

Украина должна четко назвать Россию агрессором и оккупантом, как это делают США и страны Европы.

"Несколько дней назад состоялся Совбез ООН... Я принимал участие в этом заседании онлайн. Выступили все 15 членов Совета Безопасности - и постоянные, и непостоянные. Хочу вам сказать, я такие оценки России - как агрессора, как оккупанта - очень редко слышу в Украине: острые, сокрушительные ... которые вписываются только в одно слово - "агрессор" и "оккупант" ... Так говорят члены Совета Безопасности, кроме, конечно, России. А мы в Украине спорим: действительно ли Россия агрессор - или, может, она и не агрессор, а может, мы сами между собой ссоримся?" - сказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Право на власть".

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По его словам, если на Донбассе стреляют и убивают украинских воинов, то это нельзя назвать провокацией.

"Какая это к черту провокация! Это война, это убийство, это нарушение принятых документов о всеобщей тишине. Давайте будем называть вещи своими именами", - призвал политик.

11 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН США, а также Германия, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия, Бельгия и Великобритания выступили с обвинениями в адрес России в разжигании конфликта в Донбассе. Это заседание Совета Безопасности ООН состоялось по инициативе РФ, которая созвала его по случаю шестой годовщины подписания вторых Минских соглашений в феврале 2015 года.