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суббота, 26 октября 2019 09:00

Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
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В силах Объединенных сил на Донбассе проверили боевую готовность танковых подразделений.

Проверяли готовность танкистов, которые при необходимости, должны отразить атаку врага, сообщает штаб ООС.

"В ходе тренировок, подразделение, в ночное время, совершил марш и сосредоточился в соответствующем районе. Далее, по сигналу, выдвинулся на определенный рубеж и нанес огневое поражение, чтобы остановить условного врага, - рассказал исполняющий обязанности заместителя командира бригады подполковник Роман Шеремет. - В общем, тренируется вся бригада - привлечены подразделения связи, тыла, артиллерия и другие".

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Согласно Минских договоренностей танковые подразделения удалены от линии боевого соприкосновения в определенные районы. Однако, для поддержания личного состава и техники в боевой готовности, танкисты постоянно проводят тренировки и слаживания подразделений. Этим они еще раз подтверждают, что всегда готовы к обороне и отражению наступления противника.

Бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" провели боевые тренировки, в которых участвовала пехота, бронетехника и самоходная артиллерия.

За процессом наблюдали офицеры НАТО.

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Дата
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