Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ

Фото: facebook.com/JMTGUkraine

Бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" провели боевые тренировки, в которых участвовала пехота, бронетехника и самоходная артиллерия.

За процессом наблюдали офицеры НАТО. Об этом сообщает группа Joint Multinational Training Group-Ukraine в Facebook.

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"В учебном центре подготовки подразделений в Яворове Львовской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" провели отработку занятий для экипажей в рамах подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа", - сказано в сообщении.

За их действиями наблюдали представители Вооруженных сил Канады, которые сейчас находятся в Украине.

Стартовали морские учения стран НАТО Storm Fall 2019, в которых также участвуют ВМС Украины, Румынии и Болгарии. Маневры проходят в румынских территориальных и международных водах Черного моря.