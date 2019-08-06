Как закончить войну на Донбассе. Рецепт Коломойского

Коломойский говорит, чтобы война закончилась, надо, чтобы Россия оттуда ушла. Фото: gdb.rferl.org

В течение двух недель на Донбассе можно покончить с войной.

Чтобы это произошло, надо, чтобы Россия "убралась оттуда прочь", рассказал олигарх Игорь Коломойский в интервью российскому РБК.

"Я и сейчас это называю гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась прочь, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем к всеобщему удовольствию максимум за 2 недели", - сказал Коломойский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигарх-беглец Курченко зарабатывает на войне - Коломойский

Он уверен, что после этого Донбасс реинтегрируется автоматически.

"Вам надо свалить просто и все реинтегрируется", - считает Коломойский.

Он считает, что Минские соглашения надо изменить и согласно им мирно урегулировать конфликт.

"Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями, и его ежегодно продолжают. Нужно убрать изменения в Конституцию, заменить 5-летним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под наблюдением ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Выбрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе" - сказал Коломойский.

"Минские соглашения - единственный документ, по которому стоит двигаться. Но прошло уже 4,5 года и надо провести апдейт. Конфликт длится 5 лет. Естественно, что есть элементы блокады и ограничений, и люди страдают... Все от этого устали. Но с обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес, и уголь из Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам в Украину, и сталь там выплавляет товарищ Курченко по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами" - сказал украинский олигарх.

РФ продолжает поставлять боевикам на Донбасс оружие, материально-технические средства и топливо.