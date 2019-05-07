Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом

Двойной агент, житель Мариуполя Богдан Бодунов (Ковальчук) рассказал о том, во время пребывания в России его завербовала ФСБ .

Мужчина подписал соглашение с русскими когда пытался получить российский "аусвайс", пишет ТСН. Неделя.

Мужчина рассказывает, что готовился к смене гражданства здалечку: сделал все необходимые копии документов и даже сдал украинские документы, чтобы остаться в РФ навсегда.

"Когда я подавал заявку, мне сотрудница миграционной службы сказала, что мне еще раз к ним надо зайти. Меня встретили на входе и повели не туда, где я уже был, а в кабинет, где было отделение ФСБ", - рассказывает он.

Так человек познакомился со своим куратором Гороховым Петром Владимировичем. Эфэсбэшник рассказал украинцу, что будто бы тот солгал россиянам, а на самом деле находится в розыске.

Автор: Андрей Цаплиенко По центру рисунок в советском стиле. За столом сотрудники спецслужб РФ. Человек в штатском как раз тот Горохов, что завербовал Богдана

"Он не давил, но очень резко, культурно и жестко перешел на то, что я не получу гражданство. Я опешил, я пересекал границу спокойно, и даже восстанавливал некоторые документы в Украине, чтобы мне их прислали. После этого он сказал мне, что я подделывал документы. Это меня возмутило, потому что я никогда не подделывал документы, и после этого пошли вопросы, а закончился разговор его словами - "иди, думай". Сказали, чтобы продолжал работать, но подумал. Еще несколько фраз о ребенке сказал, а вы знаете, как любой отец, за ребенка я перенервничал и чисто по-человечески испугался ", - говорит мужчина.

На следующую встречу Богдана заставили принести гаджеты - телефон и компьютер, которые забрали россияне. После этого мужчине начали рассказывать о плохих американцах и хороших русских.

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"Сказали, что нужно немножко помочь, мол "ты видишь какая ситуация в стране, разве тебе нравится эта власть, твой порт на четырехдневном графике, а будет еще хуже, ваше правительство под американцами", и так далее. Я не ожидал, что меня, 38-летнего мужчину, будут обрабатывать такой махровой пропагандой", - добавил он.

Российских следователей заинтересовала биография украинца и они начали давать ему преступные задания.

"Когда нас проверяли в России, я брал с собой все документы, и в моей трудовой книжке было написано, что я работал в Мариупольском морском торговом порту на различных должностях, и это заинтересовало российские спецслужбы. Во время одной из встреч они поставили задачу восстановить связи и устроиться на работу снова в порт. Им все равно было. Главное, доступ к причалам", - говорит Бодунов.

Эфесбешники поставили перед мужчиной многочисленные задачи. Он должен был узнать все возможное о расположении кораблей в Мариупольском порту и углублении морского дна. Интересовались эфесбешники так же и о военных, решивших оставить Крым.

"Скорее всего, для расчетов проведения наступательной операции с моря. Очень удобно. И близко", - говорит шпион.

Мужчина должен был наладить связи с местными криминальными авторитетами.

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"Их очень интересовал криминал. Уже позже я понял, что Дмитрий Кузьменко (так называемый народный мэр Мариуполя - Gazeta.ua) после освобождения города бежал в оккупированного Крыма и был из тех, с кем я "восстанавливал связи"- уже давно с ним общался. Сначала меня не трогали ни по почте, ни по телефону. Я, когда ехал, мне дали два телефона и электронную почту для связи и единственное, что он мне сразу написал "как доехал, как приняла родная страна" и встречался ли я с тем, с кем хотел встретиться", - добавил он.

Фото: Андрей Цаплиенко

Прежде всего Богдан приехал и начал искать выходы на СБУ, чтобы рассказать им обо всем.

"Возобновиться на работу было нереально - порт и так работал по четырехдневному графику, внутренние конфликты, но у меня было много знакомых среди докеров, крановщиков, а рядовой работник всегда больше знает. Я сказал им, что в порт устроиться не удалось, но я устроился в Фонд ветеранов АТО "Мужество", и тогда они заинтересовались этим направлением ", - говорит мужчина.

Он добавил, что интересует россиян в украинских силовиках все - начиная с любимого кофе, заканчивая марками автомобилей.

Автор: Андрей Цаплиенко Украинец, которого завербовала ФСБ России оказался агентом СБУ и водил за нос два года

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"Конечно. Если бы я привез ложную, меня бы "хлопнули".Они меня спрашивали сотрудничаю ли я на территории Украины с СБУ. Я сказал, что да. И даже сказал, с кем. Потому что Дмитрий Кузьменко,"народный мэр" Мариуполя, мог рассказать им, с кем я дружил, вот я и рассказал", - добавил он.

Богдан признался, что платили за важные данные 15 тыс. руб. _6 тыс. грн -Gazeta.ua)

"Они жадные. Понимаю, у них бюрократия, и играют на последнем, что у людей есть - работа, элементарные потребности, забирают последнее и шантажируют детьми. Хотя для тех, кто их действительно интересует, они не жалеют ничего", - добавил он.

Сейчас россияне пытаются выманить украинца на территорию РФ. Обещают повысить зарплату как только тот пройдет полиграф.

"Интересует только, когда я приеду. Хотят меня туда вытянуть. Думаю, меня хотят выставить неким" чучелом"- придать огласке в СМИ, мол, такой человек - бандит, связи с преступными группировками и передавал нам документы по порту, предатель. Киселеву рейтинги повышать", - говорит он.

Руководителя Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова уволили. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, документ опубликован на сайте президента.