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воскресенье, 06 октября 2019 14:24

Как в Донецке оккупанты приучают детей к оружию
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В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
Фото: Fb Анатолий Штефан
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию

В временно оккупированном Донецке боевики готовят детей к войне.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" написал в Facebook.

"Сотни раз писал, что фото военно-патриотических мероприятий хотел бы видеть постоянно в украинском сегменте и своей ленте. Но я каждый день вижу наоборот, в сегменте российских оккупантов. А у нас все как всегда. На бумаге или для галочки", - написал он.

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Также, по словам офицера ВСУ, боевики на Донбассе уже 5 лет приучают украинских детей к оружию. А дети уже подросли и служат в оккупационных войсках.

Украинские военные на Донбассе ликвидировали двух наемников Кремля. Один из ликвидированных - Евгений Герасимов - был внесен в базу данных "Миротворец".

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Дата
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