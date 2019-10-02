Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля

Фото: Telegram-канал Анатолия Штефана

30 сентября украинские военные на Донбассе ликвидировали двух наемников Кремля.

Один из ликвидированных - Евгений Герасимов - был внесен в базу данных "Миротворец". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале.

"30.09.2019 Герасимов "Василич" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он в сообщении.

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В тот же день в Донецкой области ликвидировали еще одного боевика - снайпера Андрея Куцкого по прозвищу "Скрипач".

"Смертельно ранен и через день умер Скрипач. Снайпер, армия" ДНР ", - написал товарищ боевика Захар Прилепин.

В комментариях к его посту пользователи сообщили, что Куцкий был родом из Одессы. Но перестал общаться с родителями из-за того, что разошелся с ними в политических взглядах. Он уехал из родного города еще до Майдана и часто посещал Москву.

В так называемой ДНР "самоликвидировались" трое боевиков. Устроили пьянку со стрельбой.